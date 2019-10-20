Девочку нашли мертвой под окнами петербургской многоэтажки

Девочку нашли мертвой под окнами петербургской многоэтажки
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Днем 20 октября у многоэтажного дома в Купчино был найден труп несовершеннолетней девочки.

Сегодня днем местные жители обнаружили тело несовершеннолетней девочки неподалеку от одной из многоэтажек на улице Бухарестской Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что у трупа имеются признаки падения с высоты. Погибшей было 14 лет.

Детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что двор на Московском проспекте в Санкт-Петербурге весь в дыму из-за пожара.

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