Двор на Московском весь в дыму из-за пожара

Двор на Московском весь в дыму из-за пожара
Пострадавших в ходе происшествия нет. Фото: АБН

В одном из петербургских дворов произошел пожар — сгорел автомобиль в гараже.

Во дворе дома номер 106 по Московскому проспекту произошел пожар: загорелся автомобиль в одном из гаражей. В скором времени после возгорания на место прибыла бригада пожарных, огонь тушили около часа.

В результате происшествия никто не пострадал.

Внутри гаража находился Audi, принадлежащий жильцу дома. Известно, что огонь не задел соседние гаражи. Команда пожарных вылила на гараж и автомобиль большое количество воды, это помогло устранить очаг возгорания.

Причины возгорания пока неизвестны. Очевидцы рассказали, что у гаража была деревянная обшивка, что, по их мнению, усугубило ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в ДТП с маршруткой и трамваем пострадали более 10 человек.

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