400 граммов наркотиков нашли у петербурженки

400 граммов наркотиков нашли у петербурженки
Идет расследование. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В незаконном хранении запрещенных веществ подозревается жительница Калининского района Петербурга.

В субботу 19 октября специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали 37-летнюю женщину. Полиция провела оперативно-розыскные работы и выявила ее как подозреваемую.

В ходе обыска у женщины в сумке был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находило 400 граммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Следователи Калининского района возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Полиция расследует дело, в частности источники приобретения наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что неизвестная на улице украла более 200 тысяч рублей у пенсионерки, помогавшей ей достать из сумки ключи.

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400 граммов наркотиков нашли у петербурженки
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