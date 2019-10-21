Спустя 17 лет задержан подозреваемый в смертельной стрельбе в Петербурге

Задержан подозреваемый в убийстве троих мужчин.

По версии следствия, к совершению убийства причастен 50-летний мужчина, который ранее уже был судим. Как сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу, он долго скрывался на территории другого государства и различных регионах России по подложным документам. В октябре 2019 года мужчина был задержан на территории Пензы. Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как полагает следствие, в 2002 году, подозреваемый, находясь рядом с торговыми павильонами, расположенными на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского в Петербурге, на почве личных неприязненных отношений произвел из неустановленного следствием оружия не менее семи выстрелов в троих мужчин, в результате смерть одного из них наступила на месте происшествия, двое от полученных повреждений скончались в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Киришском районе Ленобласти обнаружили тело 56-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Оказалось, что ее убил бывший 27-летний сожитель.