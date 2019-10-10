Полиция раскрыла убийство женщины в Киришском районе

В Киришском районе Ленобласти обнаружили тело 56-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Оказалось, что ее убил бывший 27-летний сожитель.

Страшный инцидент произошел 25 сентября в дачном доме садоводства «Молодежный» Кусинского сельского поселения. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правопорядка задержали злоумышленника. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, между жителями возник конфликт, во время которого мужчина начал душить бывшую сожительницу. Затем он скрылся с места преступления на ее машине.

Преступнику избрали меру пресечения в виде тюремного заключения.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о смертельном инциденте в пакистанской тюрьме. Россиянки убили надзирательницу.