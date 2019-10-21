Стало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге

Это связано с сокращением посевных площадей и плохого урожая. Фото: Pixabay

Это связано с сокращением посевных площадей и плохого урожая. Фото: Pixabay

Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти.

Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы. Крупа в среднем может подорожать на 15-20%, а в некоторых случаях суммарное повышение достигнет 50%, сообщает «Фонтанка.ру».

Это связано с сокращением посевных площадей и плохого урожая.

Подобное явление уже происходило в 2014 году. В СМИ писали, что гречневая крупа исчезнет с прилавков петербургских магазинов. На фоне этого горожане бросились в магазины скупать гречку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ограничения на продажу гречи ввели в сети гипермаркетов «Лента» в Петербурге. Фотографии соответствующего объявления начали появляться в социальных сетях. На плакатах покупателей извещают, что в один день можно купить не более пяти пачек крупы.