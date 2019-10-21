Япония закупит петербургских роботов на полмиллиона евро

Производитель робототехнических конструкторов из Петербурга — компания ROBBO готовится к регистрации подразделения ROBBO Japan и уже подписала предварительные договора о поставках своей продукции японским компаниям на сумму более 500 тыс. евро. Сегодня, 21 октября заключен договор с первым дистрибьютором ROBBO в Японии.

ROBBO получила приглашение от Правительства Японии создать на территории страны совместное предприятие ROBBO Japan. Приглашение получено после того, как ROBBO победила в конкурсе технологических проектов Правительства Японии «Fukuoka Startup» (май 2019 года), а образцы продукции компании были успешно протестированы в школах страны.

Сейчас идут консультации с японскими инвестиционными фондами о структуре собственности совместного предприятия и выбор топ-менеджеров с японской и российской стороны. На 1 ноября запланирован запуск процедуры регистрации ROBBO Japan.

В рамках планируемого выхода на рынок Японии компания ROBBO приняла участие в выставке передовых технологий CEATEC-2019, которая прошла 15-18 октября 2019 года в префектуре Тиба, Япония. На выставке заключены предварительные соглашения с японскими компаниями на поставку продукции ROBBO на сумму более 500 тыс. евро в 2020 году. Речь идет как о продажах комплексного решения для открытия инновационных инженерных классов в школах «ROBBO Class», так и о приобретении франшизы робототехнических кружков «ROBBO Club».

По итогам переговоров, прошедших во время выставки, 21 октября 2019 года подписан первый контракт с японской компанией на дистрибуцию решений ROBBO в Японии.

Компания ROBBО — российский разработчик образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). Резидент СКОЛКОВО. Резидент Технопарка Санкт-Петербурга. Для работы на европейском рынке открыто представительство в Финляндии ROBBO Finland.

С помощью ROBBO обучается 50 000 детей в более чем 200 школах и 110 кружках 16 стран мира: Россия, Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Израиль, Германия, Италия, Япония. «РОББО» дважды выигрывала конкурс Google RISE Awards, а также является победителем конкурсов правительств Финляндии («FinLanding») и Японии («Fukuoka Startup»), обладателем премии правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт и звания “Лучший социальный проект-2018”.