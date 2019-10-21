На Удельной задержали торговцев-нелегалов

Устанавливаются обстоятельства нарушения. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу

Устанавливаются обстоятельства нарушения. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу

Сотрудники транспортной полиции изъяли предметы незаконной торговли на сумму более 300 тысяч рублей.

В рамках операции «Торговля» сотрудники транспортной полиции провели оперативно-розыскные работы, в ходе которых обнаружили точки нелегальной торговли. У нелегалов изъяли 108 пар обуви, которые те продавали под марками известных брендов. Всего товаров конфисковано на 335 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

Поддельную брендовую обувь продавали неподалеку от станции метро Удельная.

Полиция установила, что у продавцов нет соглашения с правообладателями марок, которые присутствуют на товарах. Их изъяли и направили на экспертизу.

Нечестные предприниматели понесут административную ответственность, а именно штраф в три раза превышающий стоимость нелегального товара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербуржцы охотно переходят на бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте.