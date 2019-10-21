Инвалид из Ленобласти получил квартиру после обращения к Бастрыкину

Инвалид из Ленобласти после обращения к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину добился получения квартиры.
Кроме того, в отношении муниципальных властей теперь возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ленобласти.
У Алексея Тимонина первая группа инвалидности. В 2017 году суд обязал Любанское поселение выделить жилплащадь. Однако требование суда таки и не было исполнено.
После продолжительной бюрократической волокиты, судебных тяжб, визитов к чиновникам инвалид отправился прямо к Бастрыкину и добился справедливости.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инвалиды лично рассказали Беглову об актуальных проблемах людей с ограниченными возможностями.