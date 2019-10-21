Жители Калининского района заметили странное световое шоу

Жители Калининского района заметили странное световое шоу
Несмотря на множество версий, точного ответа о природе загадочных огней пока нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы обеспокоены странным световым шоу, которое происходило в районе станций метро «Проспект мужества» и «Академическая».

В понедельник, 21 октября, в небе над Калининским районом развернулось необычное световое шоу. Видео с мерцающими огнями поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор ролика отметил, что видео снималось со стороны проспекта Тореза.

На кадрах заметны светящиеся точки, которые, меняясь местами, принимают разнообразные формы. Зрелище похоже на салют в замедленной съемке. Автор публикации поинтересовался, что бы это могло быть. Интернет-пользователи не замедлили с ответами: большинство предположили, что это квадрокоптеры или инопланетяне. Кто-то высказал мнение, что это лишь отражение на окне.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что технику «Газпрома», отключила с помощью спутника компания, базирующаяся в Австрии.

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