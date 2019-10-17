Иностранную технику «Газпрома» отключили через спутник, известно кто

Стало известно, что еще в 2012 году компания LMF, базирующаяся в Австрии, удаленно отключила «Газпрому» мобильные компрессорные станции (МКС).

Данный вид устройств помогал ремонтировать газопроводы, но LMF решила остановить их работу при помощи спутника в ходе испытаний.

Так, Россия была вынуждена разработать собственный аналог таких станций, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Газпроме». Также сообщается, что в республике Татарстан уже создали и протестировали такой аналог.

Напомним, что вчера, 16 октября, научно-производственное предприятие «Компрессор» в рамках деловой втречи в Иннополисе поделилось своими разработками МКС и попросило финансовой поддержки у «Газпрома».

Заместитель главы правления госкорпорации Виталий Маркелов отметил, что станции НПП «Компрессор» обладают высокими экономическими показателями и способны заменить устройства LMF.

Ранее GazetaSPB сообщила о СК объявил главную причину гибели большинства пассажиров SSJ-100.