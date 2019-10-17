СК выявил основную причину гибели пассажиров SSJ-100

Следственный комитет Российской Федерации огласил причину гибели большинства пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100.

В Следственном комитете сообщили, что расследование остановилось на версии о том, что большинство погибших скончались из-за огня и отравления продуктами горения.

Следователь Зигмунд Ложис рассказал, что ядовитые испарения появились как из-за горения топлива, так и при горении салона, который был сделан из пластика.

Кроме того, Ложис подчеркнул, что все произошло мгновенно, многие пассажиры самолета не успели встать из своих кресел, среагировать.

Напомним, что трагедия произошла в мая этого года в московском аэропорту «Шереметьево». Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку, в ходе которой у самолета загорелся хвост. Погибли большинство пассажиров.

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