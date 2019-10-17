Тело ученицы обнаружили в новосибирской школе

Полиция возбудила уголовное дело.

Сегодня ранним утром, 17 октября, в одной из новосибирских школ, находящей в Советском районе города, ученики в туалете обнаружили мертвой одной из школьниц. На место прибыла полиция.

Погибшая училась в 10 классе школы номер 112. Уже образовалось множество версий случившегося. Сотрудники полиции склоняются к тому, что девочка покончила с собой, сообщают Вести Новосибирск.

Также известно, что следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Будет проведено расследование, сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, ищут очевидцев.

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