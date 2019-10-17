Студент из Болгарии заявил об изнасиловании у метро Проспект Большевиков

По словам молодого человека, нападение произошло у метро, затем его оттащили в заброшенный дом и надругались.

Накануне поздним вечером, ближе к полуночи в полицию обратилась девушка, живущая в Петербурге, она и рассказала о случившемся. По словам петербурженки, к ее приятелю применили насильственные сексуальные действия неподалеку от метро Проспект Большевиков.

Так, она утверждает, что на студента сначала напали и побили двое мужчин славянской внешности, а потом оттащили в заброшенное здание рядом с метро и изнасиловали. Полиция нашла пострадавшего, он в больнице.

Как стало известно gazeta.spb, что все произошло вчера днем около 16 часов в заброшенном доме поблизости от метро Проспект Большевиков.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в поселке Горелово ночью сгорел автомобиль.