В поселке Горелово ночью сгорела Audi

В Красносельском районе Петербурга в ночь на 17 октября загорелась Audi. Огонь уничтожал весь моторный отсек.

Машина была припаркована у дома 56 корпус 2 по Красносельскому шоссе в поселке Горелово. Вспыхнуло авто между двумя и тремя часами ночи. Сообщение о возгорании поступило в 2:42, сообщают в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Спасатели, по словам очевидцев, прибыли очень быстро. Однако спасти машину не удалось, моторный отсек полностью выгорел. Огонь был ликвидирован в 2:56. Сведения о пострадавших не поступали.

«Там, кстати, очень часто тачки горят, кто-то их поджигает, по крайней мере, год назад так было», — рассказал один из местных жителей в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского после столкновения с Mercedes Vita загорелся Chevrolet Lacetti.