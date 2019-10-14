На Маршалла Блюхера сгорел Chevrolet после столкновения с Mercedes

На Маршалла Блюхера сгорел Chevrolet после столкновения с Mercedes
К счастью, никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 14 октября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого сгорел Chevrolet Lacetti.

Как сообщили очевидцы, у дома № 21 на пересечении Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта столкнулись Chevrolet Lacetti и Mercedes Vita.

После столкновения у Chevrolet начался пожар в моторном отсеке. Водитель и пассажир успели вовремя покинуть автомобиль.

На место происшествия прибыли сотрудники ПЧ № 13 по Калининскому району и потушили пожар.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. ДТП произошло вечером 13 октября. На месте происшествия уже работают сотрудники ДПС.

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