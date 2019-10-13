На Петергофском шоссе произошло массовое ДТП

На Петергофском шоссе произошло массовое ДТП
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

На Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей.

ДТП произошло вечером 13 октября. На месте происшествия уже работают сотрудники ДПС.

Очевидцы сообщили, что на Петергофском шоссе образовался «паровозик». О произошедшем сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

По фотографиям, которые опубликовали свидетели ДТП, трудно судить о том, насколько серьезна авария и есть ли пострадавшие. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Шлиссельбургском проспекте Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. ДТП произошло вечером 13 октября у дома №4 на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга.

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