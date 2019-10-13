Mercedes насмерть сбил пешехода на Шлиссельбургском проспекте

Mercedes насмерть сбил пешехода на Шлиссельбургском проспекте
Сейчас проводится проверка. Фото: Pixabay

На Шлиссельбургском проспекте Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

ДТП произошло вечером 13 октября у дома №4 на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга.

От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.Spb сообщала о том, что на участке КАД в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Образовалась

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