Mercedes насмерть сбил пешехода на Шлиссельбургском проспекте

На Шлиссельбургском проспекте Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.
ДТП произошло вечером 13 октября у дома №4 на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга.
От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.Spb сообщала о том, что на участке КАД в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Образовалась