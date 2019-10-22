На перекрестке Дыбенко и Большевиков отключились светофоры

Местные жители отмечают, что светофоры на этом участке отключаются уже не первый раз. Фото: Pixabay

Местные жители отмечают, что светофоры на этом участке отключаются уже не первый раз. Фото: Pixabay

На перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков перестали работать светофоры.

Причина неисправности пока не установлена.

Теперь участок дороги считается нерегулируемым. Водителям следует быть внимательнее и соблюдать правила проезда на перекрестках.

О неисправности сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте». Дорожная ситуация осложняется тем, что на перекрестке находится станция метро «Улица Дыбенко».

Местные жители отмечают, что светофоры на этом участке отключаются уже не первый раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шторм в Петербурге принес поваленные светофоры и дорожные указатели, а также сбитых с ног юношей.