На перекрестке Дыбенко и Большевиков отключились светофоры

На перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков перестали работать светофоры.
Причина неисправности пока не установлена.
Теперь участок дороги считается нерегулируемым. Водителям следует быть внимательнее и соблюдать правила проезда на перекрестках.
О неисправности сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте». Дорожная ситуация осложняется тем, что на перекрестке находится станция метро «Улица Дыбенко».
Местные жители отмечают, что светофоры на этом участке отключаются уже не первый раз.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шторм в Петербурге принес поваленные светофоры и дорожные указатели, а также сбитых с ног юношей.