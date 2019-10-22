Со стройплощадки на Митрофаньевском похитили спецтехнику

В краже спецтехники со стройплощадки подозревают работника. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В краже спецтехники со стройплощадки подозревают работника. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге со строительной площадки на Митрофаньевском шоссе похитили дорожную спецтехнику. В краже подозревают работника.

В полицию обратился заместитель генерального директора одной из коммерческих организаций. Он сообщил, что со стройплощадки пропали каток вибрационный одновальцовый HDJ 90V стоимостью 1 млн 90 тыс.рублей и каток дорожный GRW10 стоимостью 955 тыс. рублей рублей.

Одну из машин позднее обнаружили в пункте приема металла. Местонахождение второй неизвестно, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению задержан работник коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у съемочной группы продакшн-центра «Инферно» во время работ над сериалом «Тайны следствия» в Петербурге похитили прицеп. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.