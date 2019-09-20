У съемочной группы «Тайн следствия» угнали прицеп в Петербурге

Съемочная группа продакшн-центра «Инферно» осталась без прицепа во время съемок сериала «Тайны следствия» в Петербурге. Сумма ущерба оценивается в 1,8 млн рублей.

В полицию о пропаже заявил 36-летний генеральный директор продакшн-центра «Инферно» Иван Архипов. Он рассказал, что прицеп был припаркован у дома №2 по Староорловской улице, пока длились съемки, пишет Neva.Today.

Пропажу киношники заметили к концу съемочного дня. По словам свидетелей, неизвестные подъехали на автомобиле на Староорловскую, сломали противоугонный замок, подцепили прицеп и скрылись в неизвестном направлении.

Продакшн-центр «Инферно» ведет съемки художественных фильмов, сериалов, документалок и рекламных роликов. На счету компании работа над такими проектами как «Мажор 3», «Улицы разбитых фонарей», «Майор Гром», клип группы Ленинград «На лабутенах», «Знахарь» и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у помощника депутата в Петербурге угнали прицеп, в котором находилась дизель-генераторная установка стоимостью около 2 млн рублей.