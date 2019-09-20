У помощника депутата ЗакСа угнали прицеп с генератором за 2 млн

У помощника депутата ЗакСа угнали прицеп с генератором за 2 млн
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе сотрудники правопорядка разыскивают похитившего прицеп, в котором находилась дизель-генераторная установка почти за 2 млн рублей. Оказалось, что транспорт принадлежал помощнику депутата Законодательного Собрания Петербурга.

О случившемся владелец заявил в четверг, 19 сентября. Прицеп с генератором «Геко Супер Сайлент» стоял на улице Староорловской,2. Ущерб 37-летний мужчина оценил в 1 млн 800 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время полиция занимается розысками подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербуржец соврал об угоне авто, чтобы избежать наказания за аварию.

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У помощника депутата ЗакСа угнали прицеп с генератором за 2 млн
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