Водитель в Петербурге соврал об угоне авто, чтобы избежать наказания за ДТП

Мужчина пришел в полицию и заявил о ложном угоне. Фото: unsplash.com

Мужчина пришел в полицию и заявил о ложном угоне. Фото: unsplash.com

Приморский районный суд вынес приговор по делу Геннадия Лободина. Мужчина соврал об угоне автомобиля, чтобы избежать ответственности за ДТП.

Его приговорили к выплате штрафа 25 тыс. рублей. Лободин с предъявленным обвинением согласился, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в июле 2019 года Лободин пришел в полицию и заявил об угоне авто Citroen Xsara Picasso стоимостью 170 тыс. рублей. При этом он знал, что машину никто не похищал, и сам оставил её у одного из домов по Парашютной улицы.

Таким образом петербуржец хотел избежать наказания за автомобильную аварию.

Раннее Gazeta.SPb сообщала, что водителя в Петербурге приговорили к выплате 1 млн рублей за моральный ущерб и 233 тыс. за материальный вред. Его признали виновным в смерти пешехода на Одоевской улице.