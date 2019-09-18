Водителя обязали выплатить миллион после смерти пешехода на Одоевской

Водителя обязали выплатить миллион после смерти пешехода на Одоевской
Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: pixabay.com

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Дмитрия Прокофьева. Его признали виновным в смерти пешехода на Одоевской улице.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно и лишению прав на 1 год. Помимо этого, с него взысканы 1 млн рублей за моральный ущерб и 233 тыс. 61 рубль за материальный вред. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Авария произошла 18 марта 2016 года. Прокофьев, сидя за рулем Citroen Jumper, следовал по улице Одоевского. На подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он снизил скорость до 65 км/час. При этом не учел наледь на проезжей части, образовавшуюся после прорыва трубы. В результате машина наехала на пешехода. От полученных травм он скончался.

Прокофьев вину не признал и заявил, что не смог избежать наезда из-за обледенения. Экспертиза показала, что у водителя была возможность предотвратить ДТП, но он ей не воспользовался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге прекратил дело о ДТП из-за внезапной разводки Володарского моста.

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