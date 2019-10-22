Полиция выясняет обстоятельства стрельбы во Всеволожском районе

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы во Всеволожским районе, в результате которой пострадал человек. Инцидент произошел в Мурино на улице Шувалова.

Огнестрельное ранение в грудь и в ногу получил 24-летний молодой человек, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, он находился на территории спортивной площадки, к нему подошли двое неизвестных мужчин. Произошел конфликт, в ходе которого один из них достал из правого кармана предмет похожий на пистолет и выстрелил в его сторону два раза, после чего оба неизвестных скрылись с места происшествия.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга неизвестному мужчине средних лет прострелили голову. Пострадавший был госпитализирован в больницу.