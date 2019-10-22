Горбачев назвал победителей Холодной войны

Экс-президент СССР считает победу общей, несмотря на заявление Запада о собственной победе.

Бывший президент Советского Союза, обладатель Нобелевской премии мира Михаил Горбачев, считает, что в Холодной войне победили все, хоть Запад и назвал себя победителем, не подумав о реакции на это в России. Свое мнение бывший политик выразил в интервью для немецкой газеты Welt am Sonntag, его отрывки опубликовал вчера Горбачев-фонд.

Также Михаил Сергеевич выразил свое беспокойство тем, что новая гонка вооружений набирает обороты, а взаимоотношения между Россией и Германией оставляют желать лучшего.

Издатель Welt am Sonnteg пригласил российского политика на интервью в честь 30-летия падения Берлинской стены. В беседе Горбачев особенно подчеркнул, что стоит «смотреть вперед, а не назад».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербургская прокуратура судится за безопасность горожан.