УФАС выдало заключение по застройке устья реки Смоленки

Комиссия УФАС по Петербургу составила заключение об обстоятельства дела о застройке устья реки Смоленки. Ответ ведомства — еще один шаг к окончательному закрытию вопроса, считает руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

Заключение подтверждает, что статус стратегического инвестора ООО «НТД» был присвоен незаконно. Организация не соответствовала требования, не имела достаточно опыта и была создана менее чем за три месяца до получения статуса.

В УФАС также отметили, что соглашение между ООО «НТД» и Петербургом в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта никогда не заключалось.

Помимо этого, комиссия подтвердила, что ООО «НТД» и другие юрлица, получившие земельные участки без торгов, не строяли сеть гостиниц, а строяли «объекты, не связанные между собой сетевыми обязательствами и стандартами». Другими словами, в дальнейшем их могли перепланировать в квартиры.

«Мы ждем финального решения УФАС и предписания о расторжении всех договоренностей правительства Санкт-Петербурга с ООО «НТД», тем более, что, как выяснилось, эти договоренности не имеют под собой правовых оснований», — отметила Марина Шишкина.

Напомним, в 2016 году территория в устье реки Смоленка на Васильевском острове была отдана под застройку. Около четырех лет местные жители боролись против строительства и выступали за создание парка. В июне 2019 года Смольный расторг договор аренды с застройщиком.