Строительный забор на набережной Смоленки снесли

Строительный забор на набережной Смоленки снесли
Активисты боролись за остановку строительства 4 года. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Смольный расторг договор с застройщиком, но дальнейшая судьба участка неясна

Строительный забор вокруг участка на набережной Смоленки снесли 23 июля. Отель на берегу реки не станут строить — и комитет имущественных отношений Петербурга расторг договор с застройщиком. Дальнейшая судьба участка неясна

Активисты “Парка на Смоленке” боролись за зеленый участок 4 года и теперь празднуют победу. Теперь жители Васильевского острова обсуждают, что будет с освободившейся территорией дальше: несмотря на то, что строительство остановлено, нет никакой информации о том, что там действительно появится настоящий ухоженный парк. По крайней мере, Смольный не выделял деньги на благоустройство этого участка набережной. Впрочем, петербуржцы настроены оптимистично и готовы приносить саженцы и помогать, если работы по устройству земли начнутся.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов заявил о необходимости согласовать с жителями Калининского района Петербурга проект застройки Муринского парка.

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Строительный забор на набережной Смоленки снесли
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