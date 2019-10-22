Власти начали определять параметры дорожной развязки в Кудрово

Строительство дорожной развязки в Кудрово вышло на новый этап. Администрации Петербурга и Ленобласти совместно с управлением федеральными дорогами на Северо-Западе приступили к определению параметров объекта.

Дорожная развязка подключит Кудрово к Мурманскому шоссе. По планам дорогу построят в районе существующего съезда к ТЦ «МЕГА-Икеа», сообщает пресс-служба губернатор и правительства Ленобласти.

Строительство пройдет в несколько этапов. На первом будут проведены работы по спрямлению Центральной улицы до федеральной трассы.

Проект также включает реконструкцию путепровода до ТЦ «МЕГА Икеа». Заказчиком работ выступит ГКУ «Ленавтодор».

Часть инвестиций в строительство дорожной развязки вложит Икеа, компания предоставит порядка 700 млн. В сентябре 2019 года был подписан договор пожертвования между Дорожным комитетом Ленобласти и ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (Икеа). Первый транш величиной 80 млн будет перечислен в дорожный фонд региона в начале 2020 года. Деньги направят на проведение проектно-изыскательных работ.