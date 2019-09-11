В Кудрово может появиться новая развязка к 2025 году

В Кудрово может появиться новая развязка к 2025 году
Проект планировки развязки, соединяющей Кудрово с Мурманским шоссе, будет разработан до конца этого года. Фото: https://www.liveinternet.ru

Путепровод над Мурманским шоссе, ведущий к Мега-Дыбенко, принят на баланс Ленинградской областью.

Путепровод построен компанией ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент». Договор пожертвования был подписан между правительством Ленобласти и генеральным директором управляющей организации данного ООО Софьей Трофимовой. Под документом также распишется глава дорожного комитета области Денис Седов.

По словам Седова, проект планировки развязки, соединяющей Кудрово с Мурманским шоссе, будет разработан до конца этого года. На проектные, а также изыскательные работы будет затрачено 80 млн рублей. IKEA инвестирует в проект строительства 700 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что планировка станции метро «Кудрово» будет готова через год. К началу осени следующего года будут подготовлены все необходимые документы по планировке территории, а также подготовке к строительству станции метро «Кудрово».

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