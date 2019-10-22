Петербург первым в России испытает электробусы из Португалии

В Петербурге в ноября испытают португальские электробусы e.City Gold. Соглашение о сотрудничестве с производителем Caetanobus ГУП «Пассажиравтотранс» подписал на выставке BusWorld в Брюсселе.

Петербург первым в России испытает электробусы e.City Gold. Автобус вмещает до 87 пассажиров и способен на одной зарядке проехать до 300 км.

Оценить электробус в Петербурге предстоит водителям и техническим специалистам.

«Маршрут для испытаний будет определен в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Электробус e.City Gold был представлен на выставке в Брюсселе. Компания Caetanobus также презентовала автобус на водородном топливе H2.City Gold.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электробусы за полгода перевезли в Петербурге 460 тыс. человек. На маршрут они вышли в марте 2019 года.