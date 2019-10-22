В КПРФ назвали причины смерти члена петербургского избиркома Николая Левшина

В КПРФ назвали причины смерти члена петербургского избиркома Николая Левшина
Николай Левшин. Фото: Горизбирком

В Петербурге скончался член городской избирательной комиссии от партии КПРФ Николай Левшин. Причиной смерти называют проблемы с сердцем.

Николай Левшин ушел из жизни в 51 год. Кончина его была скоропостижной, сообщили корреспонденту gazeta.spb.ru в Санкт-Петербургском городском отделении КПРФ.

«Это для нас большая утрата», — отметил секретарь городского комитета КПРФ Роман Кононенко.

Сейчас представители партии вместе с родственниками погибшего решают организационные вопросы. Время прощание и место похорон пока неизвестны. Информация об этом будет позднее опубликована на ресурсах Петербургского отделения партии.

Николай Левшин работал в Горизбиркоме с 2017 года.

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