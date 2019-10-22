Правоохранители провели обыск в администрации Тихвинского района Ленобласти

В администрации Тихвинского района прошли обыски по уголовному делу о незаконной вырубке леса при строительстве деревянного моста через реку Шижня.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь источник в силовых структурах региона, уголовное дело о незаконной вырубке лесо было возбуждено вскоре после обрушения моста через реку Шижня 12 октября. Работники быстро приступили к ремонту деревянной переправы, поскольку другого пути сообщения с деревней, куда вел мост, нет. По версии следствия, именно это и привело к вырубке деревьев.

В ходе обыска никто не был задержан, однако сотрудники правоохранительных органов намерены возбудить еще одно дело о незаконной рубке лесных насаждений. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы, а также крупные штрафы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд рассмотрит дело о незаконной вырубке лип в Красном Селе.