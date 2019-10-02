Суд рассмотрит дело о незаконной вырубке лип в Красном Селе

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрит дело о незаконной вырубке деревьев.

Как полагает следствие, в сентябре этого года двое пьяных жителей Красного Села незаконно вырубили несколько молодых лип на проспекте Ленина. Сумма ущерба составила более 370 тыс. рублей. Потом они повредили затем припаркованный рядом автомобиль, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

В отношении дебоширов было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений», а также «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гладышевском заказнике остановлена незаконная вырубка леса. Задержанные утверждают, что производили вырубку леса для проведения работ по реконструкции высоковольтной линии электропередач по заказу ПАО «Ленэнерго».