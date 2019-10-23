Dragon Илона Маска к взлёту готов: Россия теряет миллиарды

Илон Маск заявил, что первые пилотируемые испытания его космического корабля Crew Dragon состоятся в начале 2020 года. На борту Dragon смогут находиться до четырех астронавтов.

Это означает, что НАСА на один шаг ближе к «американским» полетам в космос и прекращению зависимости от российских капсул «Союз». В настоящее время НАСА платит России около 80 миллионов долларов за каждое место для полета на Международную космическую станцию.

Зависимость США от России началась с июля 2011 года, когда НАСА отказалось от флота космических челноков.

Но, похоже, космическое сотрудничество близится к завершению. Очевидно, что как только начнутся регулярные полеты Crew Dragon, этих денег в России лишаться. SpaceX Илона Маска уже тестирует новый шаттл под названием Crew Dragon, который и положит конец «автостопным» отношениям.

«В первой половине следующего года — мы будем готовы запустить американских астронавтов на американских ракетах», — приводит слова главы НАСА Джима Бриденстайн издание The Sun.

На создание космического корабля Crew Dragon в сентябре 2014 года Nasa выделила 2,6 миллиарда долларов. Сразу после этого SpaceX начал активную работу по ракетостроению. Предполагалось,что эти частные космические корабли будут запущены к концу 2017 года. Этого не произошло. Затем назывался июль этого года. Но у SpaceX опять не срослось.

Crew Dragon взорвался во время ключевого испытания безопасности в апреле. Зрители могли видеть красновато-оранжевый дым, вздымающийся с площадки на станции ВВС Кейп-Канаверал.

Cтоп-кадр видео:youtube.com

Как рассказывают очевидцы, грибовидное облако было заметно на протяжении «миль вокруг».

Военно-воздушные силы США подтвердили, что инцидент задержит начало эксплуатации нового космического корабля, но конкретные даты его запуска не назывались.

В основе Crew Dragon лежит роботизированный грузовой корабль SpaceX Dragon, который с 2012 года выполняет миссии по дозаправке на МКС по отдельному контракту НАСА. Как отметил Илон Маск, эти две капсулы имеют фундаментальные различия.

Теперь Маск надеется начать пилотируемые миссии в начале следующего года, но говорит, что предстоит еще много испытаний.

Маск не единственный, кто работает над космическим челноком. Nasa также предоставила 4,2 млрд долларов на достройку CST-100 Starliner компании Boeing. Беспилотный орбитальный испытательный полет этого космического аппарата назначен на 17 декабря.Но на всякий случай НАСА «все еще покупает места» на «Союзе» в качестве «страхового полиса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Илон Маск окружает Землю стеной космического интернет-мусора.