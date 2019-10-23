На ремонт спортзалов в сельских школах Ленобласти ушло 32 млн рублей

С 2014 года были отремонтированы 127 спортзалов в сельских школах. Фото: pixabay

С 2014 года были отремонтированы 127 спортзалов в сельских школах. Фото: pixabay

В текущем году в Ленинградской области были обновлены спортивные залы в 13-ти сельских школах. Общая стоимость ремонта составила 32,5 млн рублей.

Помимо ремонта в самих спортзалах, который был проведен в рамках национального проекта «Образование», обновлены были и раздевалки с комнатами, где хранится инвентарь, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Ремонт спортзалов прошел в школах девяти районов области. На ремонт было затрачено 32,5 млн рублей, из которых 3,4 млн — из федерального бюджета, 26,2 млн — из областного бюджета и 2,9 млн были добавлены местными бюджетами.

С 2014 года были отремонтированы 127 спортзалов в сельских школах. На эти цели было потрачено 237,3 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на капремонт социальных учреждений будет потрачено 722 млн рублей.