В Ленобласти на капремонт социальных учреждений будет потрачено 722 млн рублей

В отдельных районах Ленинградской области почти на 250 миллионов рублей увеличилось финансирование капитального ремонта социальных специализированных учреждений.

Как сообщает пресс-служба обласного правительства, на период 2020-2022 гг. в проекте бюджета Ленобласти заложено 722 миллиона рублей на капремонт и благоустройство прилегающих территорий психоневрологических интернатов в Выборгском, Гатчинском, Киришском и Тихвинском районах. Документ должен быть внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание 18 октября.

В ведомстве отметили, что на ремонт внутренних помещений в Каменногорском доме-интернате будет затрачено 108 миллионов рублей. На ремонт главного корпуса, бани и кровли Гатчинского психоневрологического интерната уйдет почти 68 миллионов рублей. В Будогощском и Тихвинском ПНИ проведут ремонт и установят камеры видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 2020 году взносы на капремонт поднимут на 47%.