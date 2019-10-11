В Петербурге в 2020 году взносы на капремонт поднимут на 47%

В многоквартирных домах Петербурга взносы на капитальный ремонт в следующем году могут вырасти в 1,5 раза.

Проект соответствующего правительственного постановления появился на портале антикоррупционной экспертизы. Размер взноса всех типов зданий поднимут на два рубля. Скачок цены составит от 40 до 49%. Если в хрущевке есть лифт, придется платить на 42% больше, а если в здании не предусмотрен лифт, взнос поднимется на 47%.

Проживание в кирпичных новостройках, построенных после 1980 года, обойдется владельцам квартир дороже. При наличии лифта взнос на капитальный ремонт поднимется на 44%, при его отсутствии — на 49%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что программа капитального ремонта в Северной столице выполнена на 89%. Всего в ней принимают участие более 2,5 тысяч объектов.