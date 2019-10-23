Дебошир избил деревянным бруском трех человек в «Заневском каскаде»

Дебошир избил деревянным бруском трех человек в &#171;Заневском каскаде&#187;
Полиция разыскивает дебошира. Фото: pixabay

Вооруженный деревянным бруском агрессивный петербуржец избил троих молодых людей в торговом центре «Заневский каскад» на станции метро «Ладожская».

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшие находились на скамейках возле входа в ТЦ вечером 19 октября. Согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчина вступил в перепалку с молодыми людьми, после чего взял брусок и накинулся на них. Причины возникшего конфликта между мужчиной и тремя молодыми людьми остаются неизвестными.

Потасовку остановили местные жители, проходившие мимо ТЦ. После произошедшего рассерженный дебошир выбросил палку в ближайшую клумбу и скрылся.

По данным правоохранителей, одного из пострадавших 1994 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бездомный с гранатой и револьвером пришел за пивом в магазин на Луначарского.

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Дебошир избил деревянным бруском трех человек в «Заневском каскаде»
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