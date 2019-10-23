Бездомный с гранатой и револьвером пришел за пивом в магазин на Луначарского

Бездомный с гранатой и револьвером пришел за пивом в магазин на Луначарского
Граната РГД-5. Фото: Википедия

В Выборгском районе Петербурга задержали вооруженного мужчину. Он пришел в магазин «Главпиво» на проспекте Луначарского, 46.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 22 октября. Около 22:30 мужчина вошел в магазин. При себе у него был револьвер в коррозийном состоянии и граната РГД-5 с запалом УЗРГМ.

Охранникам посетитель показался подозрительным. Мужчину задержали, после чего по сигналу тревоги в магазин приехали полицейские.

Выяснилось, что мужчина не имеет определенного места жительства. Пакет с оружием изъят. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после проведения экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в торговом центре на Ефимова пенсионер ранил ножом 33-летнего сотрудника полиции. Мужчина пострадал во время задержания злоумышленника. Рана пришлась на руку.

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Бездомный с гранатой и револьвером пришел за пивом в магазин на Луначарского
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