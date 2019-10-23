В торговом комплексе на Ефимова полицейского ранили ножом

В торговом комплексе на Ефимова полицейского ранили ножом
Полицейского ранили в руку. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге во время задержания пострадал 33-летний сотрудник полиции. Его ранили ножом в руку.

Инцидент произошел вечером 22 октября в торговом комплексе на улице Ефимова, 3. Полицейский задерживал вооруженного ножом 71-летнего пенсионера и получил травму.

«При задержании полицейский получил ранение руки, тем не менее, сумел обезоружить и задержать злоумышленника», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчине оказали медицинскую помощь. Состояние его признали удовлетворительным. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Пенсионера доставили в отдел полиции. В отношении мужчина составлен протокол об административном правонарушении о мелком хулиганстве. Материалы направлены в следственные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга вечером 22 октября из огнестрельного оружия ранили полицейского.

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