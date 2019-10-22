В Невском районе полицейский получил огнестрельное ранение

В Невском районе полицейский получил огнестрельное ранение
Стрелявший был сразу же задержан. Фото: Baltphoto

Сотрудник правоохранительных органов, прибывший по вызову в один из домов Невского района Санкт-Петербурга, был ранен из огнестрельного оружие.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел вечером 22 октября. Полицейский прибыл в квартиру в Невском районе Северной столицы по вызову о бытовом конфликте. Однако в итоге разбирательств пострадал сам страж порядка.

Молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, на данный момент его жизнь в безопасности. Злоумышленника сразу же задержали, причины и подробности случившегося устанавливаются.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жертвами перестрелки под Ростовом стали пять человек.

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