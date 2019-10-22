Пять человек погибли в перестрелке под Ростовом

Перестрелка произошла в Орловском районе Ростовской области, пятеро погибли, двое госпитализированы.

Сегодня, 22 октября, произошла перестрелка в хуторе Чернозубовка, который находится в Орловском районе пол Ростовом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, конфликт произошел на одной из животноводческих точек. В ходе ссоры местные жители открыли друг по другу огонь из охотничьего оружия. Пять участников происшествия погибли, двое отправлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Детали происшествия выясняют следователи.

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