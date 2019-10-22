17-летняя девушка искала телефон, а нашел ее насильник

17-летняя девушка искала телефон, а нашел ее насильник
Полиция решает вопрос о задержании подозреваемого. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Несовершеннолетняя девушка была изнасилована мигрантом без регистрации.

Полиция получила сообщение об изнасиловании 21 октября, отец несовершеннолетней написал заявление, в котором указал, что насильником может быть знакомый девушки. Все происходило в поселке Рощино.

Так, мужчина по фамилии «Насруло» ночью 20 октября подкараулил 17-летнюю девушку на даме через реку Рощинка, там девушка искала потерянный мобильный телефон. Затем мужчина схватил жертву и под угрозами сбросить в воду изнасиловал.

Когда все было кончено, насильник проводил жертву до ближайшего магазина в Садовом переулке и ушел. Перед тем. как скрыться он пообещал девушке новый мобильник.

Следующая их встреча произошла, когда мужчина передал девушке потерянный телефон через ее мать.

После этого пострадавшая решилась обратиться в полицию.

В скором времени полицейские задержали по подозрению в преступлении Насруло Асоева, 27-летнего безработного мигранта.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Петербурге мужчина убил двоих, а собирался четверых.

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