На Лиговском продают земельный участок за 40 млн рублей

В Петербурге Фонд имущества выставит на торги земельный участок на Лиговском проспекте в окружении жилых зданий. Первоначальная стоимость участка площадью 1,2 тыс. кв.м составляет 40 млн рублей.

Как рассказали в Фонде, участок будет продан на торгах, которые состоятся 11 декабря. Сейчас земельный участок находится в частной собственности, покупатель сможет использовать его как под деловую, так и под общественную застройку.

Этот земельный участок является привлекательным для покупателей по причине его близости к станций метро «Обводный канал» и «Лиговский проспект», а также пешей доступности к Московскому вокзалу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют ввести торговый сбор.