Смертельное ДТП произошло на строящемся участке трассы М-11

Водитель за рулем ГАЗели сбил пешехода на участке трассы М-11 между Пулковским шоссе и Кольцевой автодорогой (КАД).

Инцидент произошел в среду, 23 октября, около 8:30 утра на строящемся участке скоростной трассы М-11 Санкт-Петербург — Москва. По информации пресс-службы УГБИДД по Петербургу и области, за рулем автомобиля находился 28-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, которого оперативно доставили в одну из городских больниц.

Однако медики оказались бессильны, полученные мужчиной травмы были несовместимы с жизнью, и он скончался.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате ДТП на Обводном канале два человека оказались в больнице.