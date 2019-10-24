Горящая иномарка осветила улицу Замшина ночью

В ночь на 24 октября в Калининском районе Петербурга загорелся автомобиль марки KIA. Спасатели потушили его за полчаса.

Как сообщают в главном управлении МЧС России по Петербургу и Ленобласти, экстренные службы получили информацию о пожаре почти в два часа ночи. Инцидент произошел на улице Замшина, 52/2. На месте происшествия спасатели обнаружили горящий автомобиль.

Пожар удалось потушить к половине третьего ночи, спустя полчаса. В ликвидации возгорания приняли участие 10 огнеборцев с использованием двух спецмашин. Автомобиль выгорел полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Культуры полностью сгорел Mercedes.