Главарь банды Лося попросил смягчить наказание

Главный фигурант дела так называемой «банды Лося» Александр Курьяков рассчитывает на условно досрочное освобождение. Заменить неотбытый срок он просит исправительными работами.

Ходатайство рассматривается в Невском районом суде, пишет «Мойка78«. Санкт-Петербургский городской суд ранее приговорил Курьякова к 9 годам в колонии строгого режима. Под стражу он был заключен в августе 2012 года. С учетом этого, срок «преступного иерарха» истекает 9 августа 2012 года.

Адвокат Курьякова отмечает, что суд должен удовлетворить замену неотбытого срока более мягким видом наказания — исправительными работами. Сторона ссылается на хорошее поведение заключенного.

«На сегодняшний день остаток срока незначительный, год и 9 месяцев. По прибытии в исправительное учреждение Курьяков зарекомендовал себя с положительной стороны», — отметила адвокат Марина Белинская.

Администрация колонии с мнением адвоката согласилась и отметила, что замена наказание на исправительные работы «целесообразна». К рассмотрению ходатайства суд вернется 21 ноября.

Напомним, расследование дела банды Лося велось более четырех лет. В материалах фигурировали семь убийств, бандитизм, незаконный оборот наркотиков и прочие незаконные действия. Присяжные сочли вину восьми фигурантов дела недоказанной. Виновными были признаны лишь предполагаемый главарь Александр Курьяков по прозвищу Лось и его брат Андрей. Их обвинили в причастности к одному эпизоду покушения на сбыт наркотиков.