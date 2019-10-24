Мужчины оставили пожилую петербурженку без сбережений на Репищева

Правоохранители разыскивают мужчин, похитивших деньги у пенсионерки в Приморском районе Петербурга 23 октября.

Как сообщает главное управление МВД по городу, в полицию с заявлением обратилась 82-летняя жительница Приморского района. Она рассказала правоохранителям, что на улице к ней подошел незнакомец с просьбой о помощи в сохранении денег и открытии вклада на ее паспорт. После полученного отказа он попросил сохранить деньги в квартире женщины.

Пенсионерка согласилась и они проследовали к ней в квартиру по улице Репищева. К ним присоединился знакомый мужчины, который находился в машине подозреваемого.

Петербурженка положила деньги в коробку, где хранила свои сбережения в размере 200 тысяч рублей. После ухода злоумышленников она обнаружила пропажу своих денег.

Сейчас полиция разыскивает преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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