Работник Киришского лесничества задержан по подозрению во взятке в 5 млн рублей

Работник Киришского лесничества задержан по подозрению во взятке в 5 млн рублей
Расследование уголовного дела продолжается. Фото:Pixabay

В Ленобласти задержан сотрудник Киришского лесничества.

Как полагает следствие, он узнал о незаконной вырубке леса и потребовал у генерального подрядчика 5 млн рублей за «молчание».

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемый вместе с группой лиц, зная о незаконной вырубке леса, совершенной на территории Ирсовского, Андреевского и Осничевского участков, потребовали взятку с представителя генподрядчика.

По версии следствия, часть взятки в размере 250 тыс. рублей была получена через посредников. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сотрудницу одного из отделов по вопросам миграции Центрального района подозревают в получении взятки в размере 15 тыс. рублей.

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