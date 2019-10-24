Работник Киришского лесничества задержан по подозрению во взятке в 5 млн рублей

В Ленобласти задержан сотрудник Киришского лесничества.

Как полагает следствие, он узнал о незаконной вырубке леса и потребовал у генерального подрядчика 5 млн рублей за «молчание».

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемый вместе с группой лиц, зная о незаконной вырубке леса, совершенной на территории Ирсовского, Андреевского и Осничевского участков, потребовали взятку с представителя генподрядчика.

По версии следствия, часть взятки в размере 250 тыс. рублей была получена через посредников. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сотрудницу одного из отделов по вопросам миграции Центрального района подозревают в получении взятки в размере 15 тыс. рублей.